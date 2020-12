Michelle Hunziker (43) und ihre Liebsten genießen das winterliche Wetter offensichtlich in vollen Zügen! Erst vor wenigen Wochen hatte die TV-Bekanntheit als Moderatorin der Gesangsshow Pretty in Plüsch ihr TV-Comeback gefeiert. Zwischen den Jahren stand für die Blondine nun aber erst mal eine Auszeit fernab der Medien an – und die verbrachte die Beauty in der Natur. Neue Aufnahmen zeigen Michelle und ihre Familie beim ausgelassenen Toben in einer Schneelandschaft!

Paparazzi entdeckten Michelle am vergangenen Montag beim Rodelspaß mit ihrem Mann Tomaso Trussardi (37) und den beiden jüngsten Töchtern Sole und Celeste im italienischen Bergamo. Dick in Winterklamotten eingepackt, stürzte sich die Familie mit dem Schlitten in den Schnee. Auch Hundewelpe Odino war mit von der Partie. Nach der actionreichen Schlittenfahrt standen noch das Bauen eines Schneemannes sowie eine Schneeballschlacht auf dem Plan.

Doch Michelle und ihre Kids sind nicht nur in den Wintermonaten vergnügt – erst im Juni dieses Jahres wurde das Trio beim Planschen im Meer gesichtet. Bestens gelaunt warfen sich die drei Ladys in die anbrausenden Wellen.

MEGA Michelle Hunziker mit ihrem Hund

MEGA Michelle Hunziker mit ihrer Familie, Dezember 2020

MEGA Michelle Hunziker gemeinsam mit ihren Töchtern Celeste und Sole

