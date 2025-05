Wird Michelle Hunziker bald öfter im TV zu sehen sein?

Michelle Hunziker (48) hat mit ihrem Auftritt beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Basel für Begeisterung gesorgt. Die Moderatorin stand am vergangenen Wochenende auf der Bühne und moderierte das große Finale der weltweit größten Musikshow, das auch in Deutschland Millionen von Zuschauern in seinen Bann zog. Dabei überraschte Michelle das Publikum mit ihrer eigenen Interpretation des Grand-Prix-Klassikers "Nel blu, dipinto di blu", besser bekannt als "Volare". "Ein Traum wurde für mich wahr, nämlich auf einer Bühne zu moderieren, die fast die ganze Welt durch Musik vereint!", schwärmte Michelle gegenüber Bild und teilte ihre Liebe und Begeisterung für die Energie des ESC.

Nach diesem glamourösen Auftritt fragt sich das Publikum in Deutschland, wann Michelle wieder häufiger im heimischen Fernsehen zu sehen sein wird. Die Schweizerin gab hierzu bekannt, dass sie schon bald wieder über die deutschen Bildschirme flimmern wird – und zwar ab dem 28. Mai, als Team-Captain in der zweiten Staffel der ProSieben-Sendung "Wer isses?". Dazu verriet sie: "Ich liebe Deutschland und komme gerne immer wieder hierher, um zu arbeiten." Auf die Frage, ob weitere TV-Projekte geplant seien, antwortete Michelle offen: "Ich freue mich auf das, was kommt. Es gibt schon ein paar schöne Ideen, und wenn die richtige dabei ist, dann mache ich das gerne. Ich bin für gute Ideen immer offen."

Die Moderatorin, die zwischen 2009 und 2022 als Co-Moderatorin von Wetten, dass..? mit Thomas Gottschalk (75) deutsche TV-Geschichte schrieb, ist auch heute noch in Italien ein TV-Star. Privat und beruflich hat die dreifache Mutter eine Vorliebe für Vielseitigkeit, wobei vor allem ihre offene und herzliche Ausstrahlung ihr Millionen von Fans eingebracht hat. Trotz ihrer Leidenschaft für Musik erteilte Michelle der Idee, Deutschland als Sängerin beim nächsten ESC zu vertreten, eine Absage. "Ich unterhalte die Leute gerne und singe auch in meinen Sendungen immer mal wieder, aber die Teilnahme beim ESC überlasse ich lieber den 'echten' Sängern", erklärte sie. Stattdessen bleibt Michelle ihrer Heimat als Entertainerin treu und verspricht, mit viel Leidenschaft für gute Laune zu sorgen.

Getty Images Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer, 2025

Getty Images Michelle Hunziker, Dezember 2023

