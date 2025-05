So süß reagiert Enkel Cesare auf Michelle Hunziker im TV

Michelle Hunziker (48) hatte beim diesjährigen Eurovision Song Contest einen ganz besonderen Fan: ihren zweijährigen Enkel Cesare. Während die 48-jährige Moderatorin das größte Musikspektakel Europas live präsentierte, verfolgten Tochter Aurora Ramazzotti (28) und der kleine Cesare das Ereignis vor dem Fernseher. Dabei konnte der Zweijährige seine Begeisterung kaum zurückhalten. In einem Video, das Aurora auf Instagram teilte, ist zu sehen, wie der kleine Junge vor dem Fernseher steht, Michelle erkennt und aufgeregt "Nonna" ruft. Sichtlich gerührt teilte die Moderatorin den Clip und schrieb dazu: "Ich kann nichts dazu sagen – ich habe geweint, als ich es gesehen habe."

In dem kurzen Instagram-Clip versucht Cesare sogar, den Bildschirm zu berühren, als seine Großmutter eingeblendet wird – ein rührender Moment, der im Netz die Herzen der Fans berührte. Die Moderatorin, die mit ihrer herzlichen und humorvollen Art den ESC bereicherte, wurde damit auch abseits der großen Bühne gefeiert. Bereits zuvor hatte Michelle betont, wie wichtig ihr Familie und die enge Bindung zu ihren Liebsten ist. Dass ihr Enkel diese besondere Verbindung teilt, berührte nicht nur ihre Follower, sondern auch sie selbst zutiefst.

Michelle bewegt sich seit Jahren souverän zwischen Rampenlicht und Familienglück. Die dreifache Mutter überzeugt nicht nur mit ihrer Energie als Moderatorin, sondern auch mit ihrem Einsatz als liebevolle Großmutter. Die 48-Jährige genießt die Zeit mit ihrer Familie sichtlich – und lässt ihre Fans auf Social Media immer wieder daran teilhaben. Zwischen beruflichem Erfolg und erfülltem Privatleben gelingt es ihr, all das miteinander zu verbinden, was ihr wirklich am Herzen liegt. Der berührende Moment mit Enkel Cesare zeigt einmal mehr, wie stark der familiäre Zusammenhalt bei ihr ist – über Generationen hinweg.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti und ihrem Enkel

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Mutter Ineke, Tochter Aurora und Enkel Cesare, März 2024

