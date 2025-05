Michelle Hunziker (48) präsentiert ihre stählernen Muskeln

Michelle Hunziker (48) wird am Samstagabend an der Seite von Sandra Studer und Hazel Brugger (31) das große Finale des Eurovision Song Contests in Basel moderieren. Doch bevor die TV-Bekanntheit diese riesige Bühne betritt, lässt sie auf Instagram ihre Muskeln spielen. Die gebürtige Schweizerin teilt ein Bild aus dem Fitnessstudio, das keinen Zweifel daran lässt, wie intensiv sie sich vorbereitet. In voller Work-out-Montur und mit angespannten Muskeln posiert Michelle auf einem Fitnessgerät. Ihre Fans können über ihre eiserne Disziplin und die Ergebnisse ihres Trainings nur staunen.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Michelle den ESC gemeinsam mit Hazel und Sandra moderieren wird. Bei den Halbfinals fehlte von der 48-Jährigen allerdings jede Spur, was viele Fans verärgerte. Im Gespräch mit Blick klärte das beliebte Fernsehgesicht dieses Mysterium auf. "Ich habe einen Exklusivvertrag mit Mediaset und bin froh, wenigstens beim Finale dabei sein zu dürfen", berichtete sie und fügte hinzu: "Ein Nachteil, weil ich natürlich gerne die Halbfinals mit Hazel und Sandra moderiert hätte."

Abseits der Kameras ist Michelle momentan nicht nur von Mikrofonen umgeben, sondern auch von einer Reihe aufmerksamer Männer. Nach zwei gescheiterten Ehen genießt sie ihren Neustart und wird laut Bild regelmäßig in illustrer Gesellschaft gesehen. Ob es ein romantisches Dinner mit einem Unternehmer in Mailand war oder ein Treffen mit einem italienischen Schauspieler in St. Moritz – die Dreifachmama bleibt im Gespräch.

Instagram / hazelsgonnahaze Sandra Studer und Hazel Brugger, Moderatorinnen

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

