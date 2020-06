Heiß, heißer, Michelle Hunziker (43)! Die Moderatorin ist und bleibt eine echte Traumfrau. Trotz ihrer 43 Jahre und drei Geburten hat sich die schöne Blondine offenbar über die Jahre kaum verändert. Hat sie etwa still und heimlich ein Wundermittel gegen das Älterwerden gefunden? Ihr knackiger Body ist jedenfalls immer einen Blick wert. Nun wurde die TV-Schönheit bei einem Ausflug mit ihren Töchtern Celeste und Sole gesichtet.

Sichtlich vergnügt genießt sie die freie Zeit mit ihren Mädels. Bei einem derart zuckersüßen Familien-Schnappschuss gerät Michelles sexy Bikini-Auftritt beinahe in den Hintergrund. Das Trio lacht und albert herum. Man kann nicht übersehen, wie viel Spaß die drei offenbar haben. Als Michelle dann einmal allein aus den Fluten steigt, kann man nur staunen. Mit fokussiertem Blick schreitet die Beauty aus dem Meer. Sie Man sieht ihr sofort an, wie gut ihr die Auszeit mit ihren Töchtern tut und wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt. Diese Aufnahmen dürften ihren männlichen Fans wieder einige schlaflose Nächte bereiten.

Dass dieser Hammerbody aber nicht von ungefähr kommt, zeigt die dreifache Mutter auf ihrem Instagram-Kanal. Dort postet die 43-Jährige regelmäßig Clips von sich, die sie beim Work-out in den eigenen vier Wänden zeigen. Michelle gibt da sportlich so richtig Gas.

MEGA Michelle Hunziker gemeinsam mit ihren Töchtern Celeste und Sole

MEGA Michelle Hunziker im Juni 2020

MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Celeste und ihre Tochter Sole im Juni 2020



