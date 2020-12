Wird "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" zum Serienhit? 1978 bewegte die Geschichte über heroinabhängige Kinder und Jugendliche am Beispiel von Christiane F. eine ganze Generation. Der Stoff erzählt von der ekstatischen Suche nach Freiheit, Liebe und wilden Partynächten ohne Regeln, aber auch von Gewalt, Abstürzen und Prostitution. 1981 folgte die Verfilmung des Buches. Jetzt wird der weltberühmte Bestseller offenbar noch einmal neu interpretiert – und zwar in Serienform!

Bei der Besetzung der Neuauflage des Coming-of Age-Klassikers rund um die Berliner Club- und Dorgenszene legte der Produzent Oliver Berber Wert auf Newcomer. "Mit dieser Riege an neuen Schauspielern entsteht ein kraftvolles Sittengemälde der Jugend in unserem Land, das alle Generationen zu Gesprächen anstiften soll", äußerte er sich gegenüber Bild. Nur Jana McKinnon, die als Hauptfigur zu sehen sein wird, wirkte bereits mit kleineren Rollen in anderen namhaften Produktionen mit. So stand sie beispielsweise schon für den Tatort vor der Kamera.

"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" wird als achtteilige Serie ab dem 19. Februar 2021 auf dem Streamingportal Amazon Prime zu sehen sein. "Ich freue mich sehr, dass wir die Geschichte der Christiane F. und ihren Freunden modern und überraschend anders ins neue Jahrtausend führen", teasert Oliver seine Produktion an.

Szene aus der Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"

Jana McKinnon als Christiane F. am Set von "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"

Szene aus der Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"

