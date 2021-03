Was ist eigentlich Mirja du Monts (45) Traumrolle? Die Schauspielerin und Moderatorin geht voll und ganz in ihrem Job auf und liebt das, was sie tut. Doch ein Hörsturz hätte 2018 beinahe ihre Karriere beendet. Umso glücklicher ist die Blondine darüber, heute ihrem Beruf noch immer nachgehen zu können. Promiflash verrät sie auch, dass es einen Part gibt, den sie liebend gerne einmal spielen würde – und zwar den der Christiane F.!

"Ich habe immer gesagt, Christiane F. wäre so meine Traumrolle gewesen. Das ist eigentlich total anti von dem, was ich wahrscheinlich nach außen hin verkörpere", plaudert Mirja gegenüber Promiflash aus. Doch leider sei der Zug, diese Rolle zu spielen, inzwischen abgefahren, da die 45-Jährige nun zu alt sei, um einen drogenabhängigen Teenager darzustellen. So guckt die gebürtige Niedersächsin einfach fleißig die neue Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo – eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers über das Leben von Christiane F., die seit dem 19. Februar auf Amazon Prime Video verfügbar ist.

Aber auch wenn es nicht mit ihrer Traumrolle geklappt hat, so ist die Zweifach-Mama auch an allerhand anderen Projekten beteiligt. "Ich hab für Sat.1 jetzt 'ne große Sendung abgedreht, die kommt, glaube ich, im Frühjahr/Sommer, und jetzt werde ich 'Hot oder Schrott' weiterdrehen [...]. Da bin ich auch total glücklich drüber", erzählt Mirja.

Mirja du Mont beim Deutschen Comedypreis in Köln im Oktober 2015

Szene aus der Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"

Mirja du Mont auf der Fashion Week in Berlin im Juli 2015

