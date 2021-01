Serena Williams' (39) Tochter Olympia (3) ist schon ganz schön groß geworden. Der Spross der Tennisspielerin und ihrem Mann Alexis Ohanian (37) ist mittlerweile drei Jahre alt – und noch immer schwelgt das Trio im absoluten Familienglück. Dass die Kleine ihren berühmten Eltern in Sachen Posing in nichts nachsteht, stellte sie bereits des Öfteren unter Beweis – auf einem aktuellen Familienfoto setzt sich das Dreiergespann erneut in Szene!

Auf Instagram veröffentlichte Alexis voller Stolz mehrere Aufnahmen, auf denen die drei zu sehen sind: Farblich aufeinander abgestimmt, strahlen Serena, Alexis und Olympia um die Wette. Die Sportlerin begeistert ihre Fans in einem grauen Minikleid, während der Geschäftsmann in einem coolen Jackett der gleichen Farbe einen lässigen Auftritt hinlegt. Absoluter Blickfang dieser Schnappschüsse ist allerdings Olympia: Auf den Armen ihrer Eltern bezaubert sie in einem weißen Kleidchen und mit einer niedlichen Schleife im Haar.

Alexis widmete seinen Liebsten im Zuge dieses Posts rührende Zeilen: "Das Leben eines Unternehmer-Vaters steht niemals still – manchmal jedoch pausiert es für ein Familienfoto. Ich versuche mein Bestes für diese beiden zu geben", schrieb der Reddit-Mitbegründer.

Instagram / alexisohanian Serena Williams, Alexis Ohanian und deren Tochter Olympia

Getty Images Serena Williams und ihre Tochter Olympia bei einem Tennisturnier in Auckland, Neuseeland

Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian bei den Brand Genius Awards 2018

