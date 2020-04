Na, wenn diese kleine Maus mal nicht ganz nach der Mutter kommt! Seit 2017 steht das Leben von Serena Williams (38) Kopf: Da wurde die Tennisspielerin zum ersten Mal Mama. Ihre Tochter Alexis Olympia (2) ist seither ihr ganzer Stolz. Und ihr Mädchen scheint schon jetzt mindestens genauso eine Sportskanone wie sie selbst zu sein: In einem Clip zeigt das Mama-Tochter-Duo, was es für coole Tanzmoves drauf hat!

Serena ist offenbar nicht nur talentiert auf dem Tennis-Platz, sondern scheint auch ordentlich Rhythmus im Blut zu haben: Während sie im Sport-Outfit eine flotte Sohle auf den Wohnzimmerboden legt, hat sich Alexis ein wenig mehr herausgeputzt. Im niedlichen pinken Tutu tänzelt die Zweijährige um Serena herum und versucht, ihre Schritte nachzuahmen.

Nicht nur Alexis' Überschuss an Energie fiel den Followern dabei direkt ins Auge! Serenas Mini-Me hat auch einen ordentlichen Wachstumsschub hinter sich: "Oh mein Gott, wann ist sie so groß geworden?", wunderte sich ein Fan in der Kommentarspalte. "Sie ist wundervoll und wird so schnell groß", staunte ein anderer.

Instagram / B_VZUljnD9u Alexis Olympia und Serena Williams

Getty Images Serena Williams, Tennis-Star

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Tochter Alexis Olympia



