Hofdame Antonia kann ihr Liebesglück mit Bauer Patrick offenbar selbst noch immer kaum glauben! In der Kuppelshow Bauer sucht Frau trafen die Blondine und der Landwirt erstmals aufeinander. Aufgrund des Konkurrenzdrucks der anderen Hofdamen brach die Hannoveranerin ihre Hofwoche bei Patrick jedoch ab. Nach dem Finale der Sendung fanden die beiden aber doch wieder zueinander und sind nun ein Paar. Im Netz ließ Antonia die aufregende Reise ihrer Liebe nun mit zahlreichen Aufnahmen noch mal Revue passieren!

Via Instagram teilte Antonia kurz vorm anstehenden Jahreswechsel eine Bildergalerie von sich an der Seite ihres Liebsten: Egal ob bei der Arbeit auf dem Hof, einem Ausflug auf den Staffelberg in Lichtenfels oder der Geburtstagsfeier des TV-Bauern – die Turteltauben sind inzwischen unzertrennlich. Besonders auffällig ist, dass der Baden-Württemberger mit seiner Anwesenheit seiner Auserwählten stets ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Antonia kann von ihrem Patrick jedenfalls nicht genug bekommen. "Das schönste Jahr meines Lebens", schrieb die Beauty zu den rührenden Aufnahmen in trauter Zweisamkeit. Und auch die negativen Eigenschaften des Bartträgers nimmt die Kosmetikerin in Kauf, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Patricks Macke ist, dass er manchmal schon ein Sturkopf ist!"

Instagram / antonia_hemmer Bauer Patrick mit seiner Antonia

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick auf dem Staffelberg

Instagram / antonia_hemmer Antonia, Teilnehmerin bei "Bauer sucht Frau"

