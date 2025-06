Fans spekulieren: Ist Antonia Hemmer etwa frisch verliebt?

Bringt der Sommer Antonia Hemmer (25) so zum Strahlen oder etwa doch ein neuer Mann? Die Make Love, Fake Love-Bekanntheit sorgt mit ihrem aktuellen Video auf TikTok für reichlich Gesprächsstoff. In dem Clip strahlt sie in einem weißen Minikleid – doch noch mehr Aufmerksamkeit erregte ihre Bildunterschrift. "Er hat mir meinen Glow zurückgegeben", steht darin geschrieben. Wer genau dieser geheimnisvolle "Er" ist, behielt Antonia jedoch für sich. Ob verliebt oder nicht – ihre Fans finden: Antonia sieht besser denn je aus. "Deine Aura strahlt richtig", meinte ein User beispielsweise.

Doch das war es noch nicht mit Hinweisen zu einer möglichen neuen Liebe. Auf Instagram teilte Antonia zudem ein Video, in dem sie am Strand von Mykonos genüsslich ein leckeres Getränk schlürft. Während die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin bis über beide Ohren strahlt, ist zu hören, wie eine männliche Stimme sie fragt: "Schmeckt's?" Die Caption des Clips lautet zudem: "Ich habe ihm gesagt, dass ich am Wochenende nach Mykonos fliegen möchte, er meinte: 'Mal gucken.' Keine Ahnung, was er guckt, wir sind nun jedenfalls in Mykonos." Ist die Auszeit in der Sonne also vielleicht der erste gemeinsame Liebesurlaub?

Antonia ist bekannt dafür, ihre Fans durch Social-Media-Schnipsel an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Im TV suchte sie schon zwei Mal nach der Liebe. Diese fand sie zunächst in Patrick Romer (29) – doch die turbulente Beziehung zerbrach. Bei Make Love, Fake Love bändelte sie mit dem vergebenen Xander Stephinger an. Doch auch daraus wurde nichts für die Ewigkeit. "Der richtige Mann für mich muss auf jeden Fall Feuer haben", beschrieb die 25-Jährige bei "Promi First Dates" ihren Traummann.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, TV-Star

privat Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

