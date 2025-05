Lady in red: Antonia Hemmer überzeugt mit sexy Bikini-Pic

Mit diesen Bildern verdreht Antonia Hemmer (25) ihren Fans sicher ordentlich den Kopf. Die Reality-Bekanntheit macht derzeit Urlaub in der Sonne von Marbella. Und dafür hat sie offenbar genau den richtigen Zweiteiler im Gepäck. In ihrer Instagram-Story teilt Antonia ein Bild von sich im Bikini. Dank der gehäkelten und feuerroten Bademode macht sie eine besonders sexy Figur. Was bestimmt einige Follower besonders beeindruckt: Der Bikini bringt die topfitte und durchtrainierte Figur der Influencerin optimal zur Geltung. Zudem schenkt sie ihren Fans ein kleines Lächeln, das zeigt, wie sehr sie ihre Reise zu genießen scheint.

So zufrieden mit ihrem Körper zeigte Antonia sich zuletzt nicht immer. Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin teilt ebenso offen mit ihren Fans, wenn sie sich unwohl fühlt. Erst Mitte April gab es im Netz einen Realtalk. Dabei sprach Antonia offen über Hautprobleme, die es ihr manchmal schwer machen, in den Spiegel zu schauen. Sie erzählt von einer Situation, in der sie ein rückenfreies Oberteil anprobiert und aufgrund der Pickel am Rücken fast anfangen musste zu weinen. "Habe heute einen Termin bei der Kosmetik zur Ausreinigung, allerdings dieses Mal am Rücken. Habe mich neulich von hinten im Spiegel gesehen [...] und fast geweint", teilte sie ihrer Community mit.

Dafür arbeitet Antonia fleißig daran, ihren Körper zu formen. Ein wichtiger Teil dafür sei vor allem Sport, wie sie ihren Fans in einem Q&A erzählte. Ihre Personal-Trainerin sei eine große Stütze, wenn sie mehrmals die Woche zusammen trainieren. "Aber neben ihr versuche ich auch, mich einfach viel zu bewegen, gehe viele Schritte am Tag, Eislaufen oder bin anders aktiv", erklärte sie und ergänzte: "In letzter Zeit habe ich auch wieder etwas mehr auf meine Ernährung geachtet." Auf ihrem Kanal gibt die 25-Jährige ihren Fans regelmäßig Vorher-nachher-Updates.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige