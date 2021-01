Jessica Paszka (30) ist total zufrieden mit ihrem Körper. Erst vor wenigen Wochen verkündeten die ehemalige Bachelorette und ihr Partner Johannes Haller (32) diese süßen Nachrichten: Das Paar erwartet nach wenigen Monaten Beziehung den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem hält die Beauty ihre Community nicht nur mit Babybauchfotos auf dem Laufenden, sondern spricht auch über ihre Gewichtszunahme. Doch mit ihren Extrakilos hat Jessi definitiv kein Problem.

Im Interview mit Bild plauderte die 30-Jährige über ihre Schwangerschaft. Mittlerweile ist Jessi schon in der 20. Woche – klar, dass sich die Figur inzwischen schon ordentlich verändert hat. Für die Ex-Rosenverteilerin aber kein Grund zur Sorge, im Gegenteil. "Ich bin bereits zwölf Kilo schwerer und habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt", erklärte sie stolz.

Die werdenden Eltern sind natürlich überglücklich und krönten ihre Liebe mit einem weiteren Meilenstein: Johannes und Jessi haben sich an Heiligabend verlobt. Auf Instagram präsentierte die werdende Mutter stolz ihren funkelnden Verlobungsring und schrieb zu dem Bild lediglich das Datum seines Antrags.

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka und Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka in den Allgäuer Alpen

