So bekommt Hailey Bieber (24) ihren Glow! Das Model bezaubert stets mit ihren diversen Looks. Ob in lässiger Jogginghose oder im eleganten Abendkleid – die 24-Jährige glänzt in jedem Outfit. Dabei fällt immer wieder der gesunde und strahlende Teint der Blondine auf. Doch wie schafft sie es, diesen aufrechtzuerhalten? Make-up soll dabei nicht ihr Wundermittel sein. In einem Interview verriet Hailey nun ihren Geheimtipp für immer frisch aussehende Haut!

Gegenüber dem Magazin Harper’s Bazaar erklärte die modebewusste Tochter von Stephen Baldwin (54), dass sie sich während des Lockdowns viel mit ihrer Haut beschäftigt habe. Neben der "Gua Shua"-Massage mit einem Rosenquarz, die die Gesichtsmuskulatur entspannen soll, schwöre Hailey auf ganz natürliche Produkte mit Inhaltsstoffen aus der Erde. Der wichtigste Faktor für sie sei jedoch die Nähe zum Strand. "Meine Haut fühlt sich am besten an, wenn ich im Meer war. Salzwasser heilt meine Haut am besten und ich habe herausgefunden, dass die Natur beruhigend für meine sensible Haut ist", betonte die Beauty weiter im Interview.

Außerdem liebe sie es, bei einem Dampfbad zu schwitzen und sich danach mit kaltem Wasser zu erfrischen, denn dabei könne die Halb-Brasilianerin ebenfalls Stress abbauen. Vielleicht hat aber auch die Liebe zu ihrem Ehemann Justin Bieber (26) etwas mit ihrer Ausstrahlung zu tun? Denn die beiden beweisen mit regelmäßigen niedlichen Pärchenbildern auf Social Media, wie vernarrt sie immer noch ineinander sind.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, 2020

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2020

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im Dezember 2020

