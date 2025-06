Wollte Hailey Bieber, dass man den leeren Ringfinger sieht?

Hailey Bieber (28) heizt die Trennungsgerüchte um ihre Beziehung zu Justin Bieber (31) weiter an: Sie wurde ohne Ehering gesehen. Ein Body-Language-Experte äußerte sich gegenüber The US Sun und erklärte, Hailey sende mit diesen Gesten möglicherweise eine gezielte Botschaft: "Hailey gibt sich große Mühe, den Paparazzi zu zeigen, dass sie den Ring nicht mehr trägt." Ihre Körpersprache lasse einerseits auf Frustration und Ärger schließen, während die Betonung des nicht vorhandenen Rings offensichtlich absichtlich in Szene gesetzt werde. "Das ist keine typische Haltung von ihr", beteuerte Darren Stanton. Dies verstärke die Gerüchte um eine mögliche Ehekrise mit Justin, der seinerseits Berichten zufolge mit zunehmendem emotionalen Stress kämpft.

Bei mehreren öffentlichen Auftritten war sie ohne ihren markanten Ehering zu sehen. Kürzlich wurde das zum Beispiel Model im New Yorker Stadtteil Upper East Side gesichtet, wo sie mit ihren Freundinnen Camila Morrone (28) und Suki Waterhouse (33) einen Abend im angesagten Restaurant Chez Fifi verbrachte. Ihre linke Hand, an der sonst der rund 435.000 Euro teure Ring prangte, rückte dabei ins Rampenlicht. In einer auffällig ungewöhnlichen Geste hielt Hailey ihre Hand über die Brust oder fuhr sich betont durch die Haare, während Fotografen sie ablichteten.

In den vergangenen Wochen haben sich die Sorgen um die Ehe des Paares zugespitzt. Ausgelöst wurde diese Entwicklung durch den 31-jährigen Sänger, der am Vatertag nach einem heftigen Streit alarmierende Aussagen machte, verstörende Selfies postete und persönliche Nachrichten öffentlich machte. Haileys Ehering wurde zuletzt häufiger vermisst, was die Aufmerksamkeit der Medien unweigerlich auf das Paar lenkte. Und das, obwohl die jüngsten gemeinsamen beruflichen Entscheidungen den Eindruck vermittelten, als würden Hailey und Justin, die 2018 geheiratet haben, ihrer Zukunft eine gemeinsame Richtung geben. Schließlich kam erst im August 2024 ihr gemeinsamer Sohn Jack Blues auf die Welt.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2025

https://www.instagram.com/p/DKNZUuEBjpH/?img_index=3 Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Mai 2025

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024