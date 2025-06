Kann Hailey Bieber Justins Karriereabsturz stoppen?

Justin Bieber (31) hat beschlossen, einen neuen Weg einzuschlagen und sich intensiver mit der Modebranche zu beschäftigen. Nachdem er sein bisheriges Projekt, die Marke Drew House, beendet hat, investiert er nun viel Energie in sein neues Unternehmen Skylrk, das ehrgeizigere Ziele verfolgt. Dabei kann er auf die Unterstützung seiner Ehefrau, Hailey Bieber (28), zählen, die sich nicht nur mit ihrer erfolgreichen Skincare-Linie im Beauty-Bereich einen Namen gemacht hat, sondern auch eine wichtige Rolle in Justins geschäftlichen Entscheidungen spielt. "Hailey ist eine ruhige, realistische Person und wird nicht zulassen, dass Justin sein Leben oder seine Karriere ruiniert", verriet eine Insider-Quelle laut OK Magazine.

In den letzten Monaten haben Justin und Hailey große Veränderungen in ihrem beruflichen sowie privaten Leben vorgenommen. Justin trennte sich von seinem Manager Scooter Braun (44) und hat ambitionierte Pläne, mit Skylrk in der Modewelt durchzustarten – eine Herausforderung, nachdem Drew House nicht die gewünschten Erfolge einbrachte. Insider berichten weiter, dass Hailey eine stützende Säule in Justins Leben ist. Sie hilft ihm, den Fokus zu bewahren und übernimmt eine leitende Rolle, wenn es um langfristige Entscheidungen geht. "Justin kann sehr emotional und leidenschaftlich sein", so der Insider, doch Hailey bringe ihn stets zurück auf den Boden der Tatsachen.

Zusätzlich zu ihren Karrieren konzentriert sich das Paar auf ihr Familienleben, vor allem seit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues Bieber im August 2024. Gemeinsam treffen sie auch strategische Entscheidungen bezüglich ihres Umfelds und haben sich kürzlich von Personen getrennt, die ihnen nicht länger von Nutzen sind. Hailey und Justin, die 2018 geheiratet haben, wollen ihrer Zukunft eine gemeinsame Richtung geben und als Team sowohl ihre Familie als auch ihre beruflichen Ziele voranbringen. Ihre entschlossene Partnerschaft wird von Insidern als wichtige Stütze in dieser aufregenden Lebensphase beschrieben.

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020

Instagram / justinbieber Justin Bieber zeigt auf Instagram seine neue Modemarke SKYLRK

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024