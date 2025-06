Hailey Bieber trägt ihren Ehering bei Ausflug in NYC wieder

Model und Unternehmerin Hailey Bieber (28) wurde jetzt am Samstag bei einem Mittagessen in der Bar Pitti in New York City gesichtet. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen die Unternehmerin dabei. Für ihren entspannten Ausflug trug die 28-Jährige ein schwarzes Tanktop sowie auffällige schwarz-weiß gepunktete Caprihosen, die sie mit schwarzen Flip-Flops mit Absatz und einer Sonnenbrille kombinierte. Dabei fiel Fans und Beobachtern sofort etwas ins Auge: Hailey trug ihren Ehering wieder. Inmitten der anhaltenden Gerüchte um eine mögliche Ehekrise mit ihrem Mann Justin Bieber (31) hatte sie den Ring vor Kurzem abgelegt.

Neue Spekulationen rund um das Paar kamen auf, als Hailey und Justins Ex-Freundin Selena Gomez (32) sich kürzlich gegenseitig auf Instagram entfolgten. Dieser digitale Bruch sorgte bei Fans für Aufsehen – und wurde von vielen als Hinweis auf private Spannungen gewertet. Auch über mögliche Probleme mit Justin selbst wurde immer wieder spekuliert. Hailey ließ die Gerüchte laut Just Jared jedoch nicht unkommentiert und zeigte sich zuletzt gelassen.

Hailey und Justin Bieber sind seit 2018 verheiratet und stehen immer wieder im Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit. Als Hailey zuletzt ohne Ehering gesichtet wurde, brodelte die Gerüchteküche wie nie zuvor. Nun setzt sie mit dem Ring am Finger womöglich ein stilles Statement. Ob es für geklärte Verhältnisse oder lediglich ein stilistisches Comeback steht, bleibt offen – doch die Symbolkraft dieser Geste dürfte Fans und Medien nicht entgangen sein.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, April 2025

https://www.instagram.com/p/DKNZUuEBjpH/?img_index=3 Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Mai 2025

Instagram / haileybieber Model Hailey Bieber, März 2025