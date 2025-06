Hailey Bieber trotzt in New York den Trennungsgerüchten

Hailey Bieber (28) wurde am vergangenen Wochenende in New York City gesichtet – ganz ohne ihren Ehemann Justin Bieber (31). Die Gründerin der Marke Rhode zeigte sich bei ihrem Solo-Trip in einer Reihe eleganter Outfits. Unter anderem trug sie am Samstagabend zum Treffen mit Freunden im Café Zaffri ein smaragdgrünes Satin-Kleid von Dolce & Gabbana, das aus der Kollektion von 2003 stammt. Tagsüber setzte Hailey auf ein sommerliches Outfit mit schwarz-weiß gepunkteten Caprihosen und schwarzen Flip-Flops mit Absatz.

Haileys Trip nach New York hatte in den vergangenen Tagen für diverse Furore gesorgt: Am Samstag legte sie für ein Mittagessen in der Bar Pitti ihren Ehering ab. Das heizte die Gerüchteküche um ein mögliches Ehe-Aus weiter an. Als sie wenig später in der auffällig gepunkteten Caprihose unterwegs war, funkelte der extravagante Ring jedoch wieder am Finger der 28-Jährigen.

Seit Monaten spekulieren die Fans, ob die Ehe von Hailey und Justin am Ende ist. Anlass dafür sind unter anderem kryptische Instagram-Posts des Sängers. "Müde von transaktionalen Beziehungen", schrieb Justin vor wenigen Tagen unter einen Post und legte nach: "Wenn ich etwas tun muss, um geliebt zu werden, dann ist das keine Liebe." Follower vermuten, dass er mit den Zeilen auf seine Ehe mit dem Model anspielt.

ActionPress Hailey Bieber, Juni 2025

ActionPress Hailey Bieber, 2025

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber