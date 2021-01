Sarina Nowak (27) heizt ihren Fans ein! Nach ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel ist die Laufstegschönheit schon längst aus dem Schatten der Castingshow herausgetreten und inzwischen ein gefragten Plus-Size-Model. Ihre Kurven präsentiert sie seitdem nicht nur regelmäßig bei Fotoshootings oder auf dem Catwalk, sondern auch immer wieder im Netz. Zum Jahresbeginn teilt die Blondine nun einen besonders heißen Schnappschuss mit ihren Fans!

Am Samstag veröffentlichte Sarina ein Bild, das vor allem ihren männlichen Fans sehr gut gefallen dürfte: Darauf posiert sie nämlich in einem engen Feinripp-Body auf dem Boden und setzt ihre weiblichen Rundungen gekonnt in Szene: Das Model zeigte nämlich nicht nur viel Bein – auch das Dekolleté lässt tief blicken. Mit dem Bild trifft Sarina bei ihren Fans genau ins Schwarze: "Eine der schönsten Frauen", bewunderte sie einer ihrer Follower.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarina sich freizügig im Netz zeigt: Unter anderem hatte sie sich erst im vergangenen Oktober in einem knappen Bikini abgelichtet und auch dafür zahlreiche Komplimente geerntet: "Du bist so viel schöner als dürr! Wahnsinnsausstrahlung. Top!", hatte einer ihrer Fans unter dem Instagram-Post angemerkt.

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Model

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de