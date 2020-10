Sarina Nowak (26) bezirzt ihre Follower! 2009 startete die Blondine in Heidi Klums (47) Modelshow Germany's next Topmodel ihre Karriere. Mittlerweile arbeitet Sarina als erfolgreiches Curvy-Model und zeigt auch immer wieder auf Social Media, was sie zu bieten hat. So freizügig wie auf ihrem neuesten Schnappschuss präsentiert Sarina sich jedoch nur selten. Wenn es nach ihren Fans geht, sollte sie das allerdings öfter tun. Sie sind hin und weg von der Schönheit des Models!

Bei diesem Anblick kommt definitiv nochmal Sommerstimmung auf! "Oberschenkel so groß wie meine Träume", witzelt die 26-Jährige unter ihren neuen Instagram-Bildern, auf denen sie lediglich einen knappen Bikini trägt. Ob von ihrem Schmollmund oder ihren Kurven – die User sind begeistert! "Wie schön kann man eigentlich sein" oder "Du bist so viel schöner als dürr! Wahnsinns-Ausstrahlung. Top!", lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente für die Beauty.

Als Sarina bei GNTM teilnahm, brachte sie noch einige Kilos weniger auf die Waage. Dass sie jedoch nicht glücklich mit ihrer schlanken Form war, betonte sie bereits vor drei Jahren in einem Promiflash-Interview: "Ich habe mich damals nicht so wohlgefühlt in meiner Haut, weil es einfach ein sehr großer Druck für mich war. Jetzt fühle ich mich aber sehr wohl." Und das sieht man ihr auch wirklich an!

Sarina Nowak, Curveymodel

Model Sarina Nowak

Sarina Nowak im August 2020

