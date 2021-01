Tragischer Vorfall in Frankreich! Das Historiendrama "Peaky Blinders" erfreut sich seit 2013 einer großen Anhängerschaft. In der BBC-Serie, deren Handlung in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg angesetzt ist, dreht sich alles um Gangster Thomas Shelby (gespielt von Cillian Murphy, 44) und dessen Familie. Besonders die eleganten Outfits der Show wurden in den letzten Jahren häufig nachgeahmt – es gibt sogar Mottopartys im Stil der Krimiserie. Zuletzt endete eine jedoch in einer Katastrophe: Ein 27-jähriger Mann wurde erschossen!

Laut der Nachrichtenagentur AFP ist es am Silvesterabend zu einer Tragödie im französischen Monbazillac gekommen. Eine Gruppe junger Erwachsener soll dort eine "Peaky Blinders"-Party veranstaltet haben. Während die Feiernden typische Kostüme – bestehend aus Schiebermützen und dreiteiligen Anzügen – trugen, brachte ein Gast auch eine für die Serienhelden übliche Waffe mit – doch diese war geladen! Kommunikationsmanager Thomas Bernabé wurde an dem Abend schließlich von einer Kugel tödlich getroffen. Laut Angaben der Behörden soll es sich hierbei um einen Unfall gehandelt haben.

Noch am selben Abend wurde der mutmaßliche Täter von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen. Ihm drohe nun eine fünfjährige Gefängnisstrafe wegen möglichen Totschlags. Laut Polizeiangaben seien insgesamt vier Waffen vor Ort gefunden worden – doch nur die Tatwaffe, ein Jagdgewehr, habe Munition im Geschosslager gehabt.

Anzeige

Getty Images Cillian Murphy bei der Premiere von "Peaky Blinders", Oktober 2017

Anzeige

Netflix Adrien Brody als Luca Changretta in "Peaky Blinders"

Anzeige

Robert Viglasky/Netflix Cillian Murphy bei den Dreharbeiten zu "Peaky Blinders"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de