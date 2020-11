Da ist wohl jemand großer Fan der Serie! Am 5. November feierte Schauspieler Luke Hemsworth (40) seinen 40. Geburtstag. Gemeinsam mit seinen kleinen Brüdern Liam (30) und Chris (37) und seiner Familie schmiss der Australier eine Mottoparty. Dabei verkleideten sich die berühmten Geschwister und deren Partnerinnen im legendären Look einer britischen Serie. Auf Fotos präsentieren sich die Hemsworths im 20er-Jahre Look der "Peaky Blinders".

Auf Instagram teilte Chris nun einen Schnappschuss, der die Familie in ihren Kostümen zeigt. Im Stil der Shelbys, um die sich das historische Drama "Peaky Blinders" dreht, posierten sie für die Kamera. Ganz originalgetreu trugen die Männer Westen und kombinierten diese mit den typischen Schiebermützen der damaligen Zeit. Die Ladys setzten derweil auf Fransenkleider und passende Perlenaccessoires. Obwohl Chris das Motto der Party nicht explizit verriet, entging seinen Abonnenten die Anspielung nicht. "Oh mein Gott! Ist das eine 'Peaky Blinders'-Party?", fragte einer von vielen neugierigen Abonnenten.

"Peaky Blinders" erzählt die Geschichte einer britischen Gangsterfamilie. Im Mittelpunkt stehen die Brüder rund um Thomas Shelby, der von dem irischen Schauspieler Cillian Murphy (44) verkörpert wird. Bisher kann man die charismatische Betrügerfamilie in vier Staffeln bewundern – die fünfte Staffel soll bereits in Produktion sein.

Robert Viglasky/Netflix Cillian Murphy als Thomas Shelby in "Peaky Blinders"

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Instagram / chrishemsworth Familie Hemsworth im November 2020

