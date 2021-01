Die Kleine hält sie ganz schön auf Trab! Sylvana Wollny (29) gibt auf Social Media regelmäßig Einblicke in das Familienleben mit ihrem Partner Florian Köster (32) und ihren Töchtern Celina-Sophie (7) und Anastasia Sophie (1). Immer wieder zeigt sie dort mit süßen Clips, wie sich ihre Sprösslinge entwickeln. Seit Weihnachten herrschte jedoch eine Sendepause – aber warum? Die plötzliche Funkstille lag an Anastasia, wie Sylvana nun verrät...

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 28-Jährige jetzt nach ein paar Tagen Netz-Stille wieder zurück. "Es lag einfach daran, dass Anastasia die letzten anderthalb bis zwei Wochen die Nacht hier zum Tag macht – und nachts einfach megakrass aktiv ist", erklärt sie ihre vorherige Abwesenheit. Die kleine Nachteule sei zuletzt bis ungefähr zwei Uhr aufgeblieben – was an der jungen Mutter nicht spurlos vorbeiging: Mit Augenringen und verschlafener Stimme erzählt sie von ihrem aktuellen Problem. Allerdings hat sich die Familie schon einen Plan gemacht, um bald wieder ruhige Nächte verbringen zu können: "Wir lassen den Mittagsschlaf jetzt weg."

Ganz unerwartet scheint die Schlaflosigkeit ihrer Tochter jedoch nicht zu kommen – schon kurz nach der Geburt schien Anastasia großen Gefallen daran gefunden zu haben, die Nächte hellwach zu verbringen. "Das ist der komplette Wahnsinn hier!", klagte Sylvana darüber in einer früheren Folge von Die Wollnys.

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Florian Köster, Sylvana Wollny und ihre Töchter Celina-Sophie und Anastasia an Weihnachten 2020

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollnys Tochter Anastasia Sophie

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de