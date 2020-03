Sylvana Wollny (28) erlebte einen großen Meilenstein ihres Sprösslings! Im Juli des vergangenen Jahres brachte das Mitglied der Wollny-Großfamilie sein zweites Kind zur Welt. Ihre beiden Töchter Celina und Anastasia sind der ganze Stolz der Zweifach-Mutter. Während die Siebenjährige bereits zur Schule geht, überraschte jetzt auch der jüngste Nachwuchs seine Mama: Im Netz teilte die 28-Jährige die ersten Worte von Baby Anastasia!

"Oh ich bin einfach soo unglaublich stolz gerade", teilte Sylvana am vergangenen Freitag in ihrer Story bei Instagram mit. Der Clip zeigt das kleine Mädchen in ihrem Bett liegen. Nach mehrmaligem Vorsagen des Wortes "Mama" plapperte der Wollny-Nachwuchs die beiden Silben nach. Darüber schien selbst Sylvana überrascht zu sein und konnte in diesem besonderen Augenblick kaum glücklicher sein.

Ob sich Sylvana bei so viel Mama-Freude vielleicht sogar noch einen weiteren Knirps wünscht? "Aktuell nicht. Wir sind mit unseren Mäusen wunschlos glücklich", verriet die Beauty ihrer Community zu Beginn des Jahres in einer Frage-Antwort-Runde via Instagram.

Sylvana Wollny im März 2020

Sylvana Wollnys Tochter Anastasia, März 2020

Sylvana Wollny mit ihren Töchtern Celina-Sophie (r.) und Anastasia



