Haben Eva (28) und Chris die Vergangenheit hinter sich gelassen? Das Paar war 2020 bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen gewesen – und musste dabei ganz schön einstecken. Viele Zuschauer waren geschockt und bezeichneten das Verhalten der anderen Bewohner gegenüber der 28-Jährigen und ihrem Partner sogar als Mobbing. Im Promiflash-Interview hat Eva jetzt verraten, ob sie und Chris sich trotzdem vorstellen könnten, noch einmal an einer TV-Show teilzunehmen.

Eva offenbarte, dass im neuen Jahr weitere Projekte für sie und ihren Partner anstehen würden. "Doch was es ist, verraten wir noch nicht", sagte sie gegenüber Promiflash. Die Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden. Die Düsseldorferin schreckt sogar vor neuen Reality-TV-Formaten nicht zurück. "Was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker", meinte sie selbstbewusst im Interview. Das Paar hat die Erfahrungen der vergangenen Monate also wohl verarbeitet.

Seit wenigen Tagen spekulieren Evas Fans auch über eine Schwangerschaft der 28-Jährigen. Auf Instagram teilte sie nämlich zu Weihnachten ein Foto, auf dem sich unter ihrem engen Kleid eine leichte Wölbung erkennen lässt. "Oh, die Nächste, die schwanger ist", kommentierte daraufhin einer ihrer Follower.

Instagram / evanthiabenetatou Eva und Chris

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou mit ihrem Freund Chris

