Erwartet Evanthia Benetatou (28) ein Kind? Seit über einem Jahr geht die ehemalige Der Bachelor-Finalistin mit ihrem Partner Chris gemeinsam durchs Leben. Inzwischen wohnen die beiden nicht nur zusammen, sondern sind auch schon verlobt. Im kommenden Jahr möchten die Sommerhaus der Stars-Teilnehmer ihre Liebe dann endlich mit dem Jawort besiegeln – und vielleicht auch mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs? Zumindest vermuten einige Fans, dass Eva schwanger ist!

Auf Instagram teilte die Düsseldorferin nun ein gemeinsames Foto mit ihrem Liebsten. Sie trägt darauf rote High Heels, eine Weihnachtsmütze sowie ein enges knallrotes Kleid – unter dem sich in den Augen einiger Fans ein kleiner Babybauch verstecken könnte. Immerhin weist Evas Bauch eine kleine Wölbung auf. Daraufhin kommentierte ein Nutzer: "Oh, die Nächste, die schwanger ist." Ein anderer schrieb: "Frohe Weihnachten an euch kleine Familie."

Ob an den Spekulationen ihrer Community etwas dran ist, ist ungewiss. Immerhin ist Evas Oberkörper auf dem Bild nicht gerade, sondern leicht gebeugt, sodass der Bauch ohnehin leicht gewölbt wirkt. Bislang äußerten sich weder Eva noch Chris zu den Spekulationen. Gemeinsamen Kindern scheinen sie zumindest nicht abgeneigt: In einem RTL-Interview vor rund einem Jahr erklärte die 28-Jährige, dass sie sich gemeinsamen Nachwuchs mit dem Spediteur vorstellen könne.

Evris Evanthia und ihr Partner Chris

Instagram / chris_b.___ Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

