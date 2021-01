Wie geht Domenico De Cicco (37) mit seinem Liebes-Aus um? Erst vor rund zwei Jahren wurden der Reality-TV-Star und seine Partnerin Julia Eltern einer kleinen Tochter. Damals schien alles noch auf ein Happy End hinauszulaufen. Vor wenigen Tagen folgte dann allerdings die traurige Neuigkeit: Domenico und seine Liebste haben sich getrennt. Im Interview mit Promiflash sprach der TV-Star nun offen über die erste Zeit ohne seine Freundin!

"Klar hat es mich traurig gemacht, es ist jetzt noch mal hochgekommen, wo mich jeder darauf angesprochen hat", verriet Domenico gegenüber Promiflash. Doch das Leben gehe weiter. Trotz gescheiterter Beziehung komme das Ex-Paar besonders durch seine Aufgabe als Elternteile weiterhin gut miteinander aus. "Wichtig ist, dass ich daran nicht kaputtgehe, und dass ich wieder in meinen Alltag finde und wieder starte", nahm sich Domenico fest für die Zukunft vor.

Doch ist ein Liebes-Comeback mit seiner Julia völlig ausgeschlossen? "Wir Menschen sind so konzipiert, dass wir noch hoffen, dass sich was ändert, obwohl wir wissen, dass es eigentlich besser ist für alle, dass es vorbei ist", erklärte Domenico seine Entscheidung. Mit der Trennung zogen der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat und seine einstige Partnerin also offenbar einen endgültigen Schlussstrich.

