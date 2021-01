Sind Benjamin Piwko (40) und Felicitas Woll (40) tatsächlich ein Paar? Schon im Mai 2019 waren Gerüchte um den Kampfsportler und die Schauspielerin laut geworden: Der verheiratete Ex-Let's Dance-Kandidat soll nicht nur schon 2017 eine längere Affäre mit der Berlin, Berlin-Darstellerin gehabt haben – es hieß sogar, er sei der Vater ihres zweiten Kindes. Auch wenn die beiden nie Stellung zu den Spekulationen genommen haben, lassen zwei Fotos nun ganz stark vermuten, dass die beiden tatsächlich mehr als nur gute Freunde sind...

Auf Instagram veröffentlichte Benjamin an Heiligabend einen Schnappschuss, auf dem er im Profil vor einem Weihnachtsbaum zu sehen ist, an dem eine auffällig bunte Kugel hängt – genau diese Kugel ist auch auf einem beinahe identischen Bild deutlich erkennbar, das Felicitas am gleichen Abend auf ihrem Account teilte. Auf dem Foto sitzt sie offenbar vor genau diesem Weihnachtbaum und scheint bei einer direkten Gegenüberstellung der Bilder verträumt in Benjamins Richtung zu schauen. Ob die beiden mit den Posts die Liebesgerüchte bestätigen wollen?

Über eine Trennung von Benjamin Piwko und seiner Frau Veronica Miller ist bisher zwar nichts bekannt – in der Vergangenheit soll es jedoch schon häufiger gekriselt haben: In einem Gespräch mit dem Magazin Gala hatte der 40-Jährige erzählt, dass er und seine Frau sich 2015 für eine Weile getrennt hatten – dann hätte sie jedoch gemerkt, dass sie um ihre Liebe kämpfen wollen: "Erst, wenn der Mensch, den man liebt, nicht mehr da ist, merkt man, wie sehr er einem fehlt", so Benjamin.

Instagram / felicitaskatharinawoll Felicitas Woll im Dezember 2020

Instagram / benjamin_piwko Benjamin Piwko an Heiligabend 2020

Instagram / benjamin_piwko Benjamin Piwko, Ex-"Let's Dance"-Kandidat

