RTL zieht jetzt doch Konsequenzen! Michael Wendler (48) gehörte eigentlich in dieser Staffel zur DSDS-Jury, doch mitten in den Dreharbeiten flüchtete er auf einmal vom Set und kündigte seinen TV-Job. Die bereits abgedrehten Folgen mit dem Schlagerstar sollten trotzdem ausgestrahlt werden – obwohl es laute Kritik wegen dieser Entscheidung gab. Doch nachdem der Sänger die aktuellen Pandemiemaßnahmen mit dem Holocaust verglich, reicht es dem Sender nun: Alle Szenen mit dem Wendler werden gestrichen!

Wie DWDL.de jetzt erfuhr, reagiert die Produktion mit diesem Schritt nun auf den neuesten Wendler-Eklat. RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer bestätigte den Schritt gegenüber Promiflash. Mit seinen jüngsten öffentlichen Aussagen habe er in den Augen der Macher eine Grenze überschritten. Wie das in der Sendung dann aussehen soll, bleibt vorerst spannend. Schließlich wird die zweite Folge der Staffel bereits am kommenden Samstag ausgestrahlt.

Dass RTL nicht mehr wirklich hinter dem Künstler steht, wurde allerdings schon in der Auftaktfolge deutlich: Immer wieder wurde der Wendler durch den Off-Sprecher oder die Schnitttechnik durch den Kakao gezogen und musste einige Seitenhiebe einstecken.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Ex-DSDS-Juror

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

