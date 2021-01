Verarbeitet RTL so die Wendler-Flucht? Heute Abend ist es endlich so weit: Die neue Staffel von DSDS geht an den Start. Dieter Bohlen (66) und seine Jurykollegen machen sich auf die Suche nach Deutschlands nächstem großen Gesangstalent. Mit von der Partie ist in den ersten Folgen auch noch Schlagerstar Michael Wendler (48), der bekanntlich mitten in den Dreharbeiten das Weite gesucht hatte. Sein Verschwinden vom Set und die darauffolgenden Anschuldigungen sind beim Sender aber offenbar längst nicht vergessen: In der ersten Folge wird der Wendler am laufenden Band auf die Schippe genommen.

Achtung, Spoiler!

Im Laufe der Castingfolge wird mehr als deutlich, dass der 48-Jährige bei seinem ehemaligen Arbeitgeber in Ungnade gefallen ist. Nicht nur der Off-Sprecher ist zum Scherzen aufgelegt – auch die Animationen und die Schnitttechnik sprechen für sich. So werden die Wendler-Textpassagen teilweise im Schnelldurchlauf abgespielt oder währenddessen seine gähnenden Kollegen eingeblendet. Poptitan Dieter stellt die neue Juroren-Konstellation vor: "Ich habe eine neue Jury – mit Maite Kelly, Mike Singer und mit egal…", der Sprecher ergänzt: "Geile Typen, geile Frau – und der Wendler…"

Auch der Auftritt von Kandidatin Zoè liefert eine Steilvorlage für einen kleinen Seitenhieb gegen den Wendler. "Du siehst sehr jung aus. Sehr, sehr jung", beginnt er, worauf hin RTL einen Zettel einblendet, auf dem Michael vermeintlich abhakt: "Weiblich, zwei Beine, 18." Dazu sorgt der Wendler-Song "Du & ich" für die passende musikalische Untermalung. Alles ganz offenbar eine Anspielung auf die Beziehung des Wahlamerikaners mit seiner Laura (20) – die ist immerhin bei Beziehungsstart genau so als wie die Blondine gewesen.

