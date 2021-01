Was für eine tolle Überraschung für die Fans von Verbotene Liebe! Seit November letztes Jahres ist das Reboot der Kultserie beim Streaming-Anbieter TVNow zu sehen. Als "Next Generation" sind dort neben neuen Gesichtern wie Josefin Reinhard (Sina Zadra) und Alexander Verhoven (Frederik Götz, 32) auch alte Serienhelden wie Oliver Sabel (Jo Weil, 43) wieder am Start. Bislang hofften die Fans jedoch vergeblich auch auf ein Comeback von Miriam Lahnstein (46) – bis jetzt: Miriam kehrt als Tanja von Lahnstein zu "Verbotene Liebe" zurück!

Das bestätigte die Schauspielerin nun im RTL-Interview. "Ich musste erstmal überlegen: 'Mach ich's oder mach ich's nicht?' Als ich mich entschieden habe, ich mach's, habe ich so gedacht: 'Die schlummert noch in mir, die Tanja'", erklärte die Blondine. Obwohl die Sendung vor über fünf Jahren abgesetzt wurde, sei es ihr nicht schwergefallen, wieder in ihre alte Rolle hineinzuschlüpfen. Wieder das alte Team am Set zu sehen, habe sich für die 46-Jährige "ein bisschen wie nach Hause kommen" angefühlt – ein richtiges "Klassentreffen".

Bereits Ende Dezember wurde ihr Comeback angeteasert: Auf Instagram teilten die Macher nämlich ein Foto, das die Kehrseite einer blonden Frau zeigt – schon die Frisur kam einigen Serienliebhabern verdächtig vor. Vermutungen zufolge könnte das TV-Biest kurz vor dem bevorstehenden Staffelfinale wieder auftauchen.

TVNOW / Julia Feldhagen Frederik Götz und Sina Zadra

Getty Images Miriam Lahnstein als Tanja von Lahnstein

wcrART/face to face Miriam Lahnstein im Juli 2018 in Düsseldorf

