Miriam Lahnstein ist privat anders als ihre fiesen Rollen

Miriam Lahnstein (50) hat schon einige Bösewichte im deutschen Fernsehen verkörpert. Doch im wahren Leben ist die Schauspielerin gar nicht so gemein wie ihre Rollen. "Ich würde sagen, 80 Prozent von Miriam sind ganz anders als die Figuren, die ich spiele. Ich glaube, ich bin wesentlich empathischer, liebevoller, herzlicher und offener als die meisten Figuren, die ich so verkörpere", erklärt sie im Gespräch mit RTL. Das beweist die Unter uns-Darstellerin auch in ihrem Nebenjob: "Ich bin approbierte Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin [...] und darf auch therapieren."

In der RTL-Soap spielt Miriam die fiese Patrizia Neumann-Goldberg. Davor stand sie als Serienbiest Tanja Gräfin von Lahnstein in Verbotene Liebe vor der Kamera. Wegen dieser Rollen vermuten viele Zuschauer, dass die Blondine auch im echten Leben giftig ist. Im Interview mit dem Sender berichtet die 50-Jährige: "Ich erlebe oft, dass die Leute so vorsichtig sind, wenn sie mich ansprechen, weil sie nicht genau wissen, wie ich reagieren werde." Ihre Gegenüber seien dann häufig darauf vorbereitet, dass sie patzig oder genervt sein könnte.

Die gebürtige Düsseldorferin ist erst seit 2023 bei "Unter uns" dabei. Auf Instagram schrieb sie an ihrem ersten Drehtag: "Juhu, nun ist es offiziell! Heute fällt die erste Klappe für mich bei 'Unter uns'! Ich freue mich riesig auf Patrizia und auf viele spannende und unterhaltsame Geschichten! Und vor allem freue ich mich auf das gesamte Team und meine Kollegen und Kolleginnen vor und hinter der Kamera!"

Getty Images Schauspielerin Miriam Lahnstein

RTL / Julia Feldhagen Miriam Lahnstein, Schauspielerin

