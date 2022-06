Sina Zadra würde in eine Rolle ganz besonders gerne wieder schlüpfen. Die Schauspielerin war bereits in Film- und Fernsehproduktionen wie "Hot Dog", Familie Dr. Kleist oder "Grünberg & Kuhnt" zu sehen. 2020 stand sie für das Verbotene Liebe-Sequel namens "Next Generation" als Josefin Reinhard vor der Kamera. Von einer weiteren Fortsetzung der Serie ist bislang nichts bekannt – doch wenn es so wäre, würde Sina wieder mitmachen wollen!

Im Promiflash-Interview verriet die gebürtige Hamburgerin: "Ich habe Josefin unfassbar gern gespielt und das Fan-Feedback hat mich sehr berührt." Zudem sei das ganze Team sehr verbunden und gut miteinander befreundet. "Ich denke gern an die Zeit zurück. Wenn es nach mir geht – ich wär sofort wieder dabei!", betonte die Synchronsprecherin.

Doch auch in ihrer Alles was zählt-Rolle geht Sina total auf: "Die Daily-Formate von RTL hatten mich sehr neugierig gemacht und ich wollte so gern mal wissen, wie es ist, dort mitspielen zu dürfen. Und nun darf ich dabei sein, das ist wirklich wunderschön!" Dennoch würde sie auch der Bereich Krimi reizen: "Ich habe nach dem Abi ja Kriminalpsychologie studiert, und eine Rolle als Ermittlerin fände ich extrem spannend!"

Frederik Götz und Sina Zadra

Sina Zadra, Schauspielerin

Sina Zadra als Josefin Reinhard in "Verbotene Liebe – Next Generation"

