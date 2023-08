"Verbotene Liebe"-Star Miriam Lahnstein kommt zu "Unter uns"

Sie kehrt wieder ans Set zurück! Miriam Lahnstein (49) hatte von 1995 bis 2015 bei Verbotene Liebe als Gräfin Tanja von Lahnstein mitgespielt. Dank ihrer biestigen Rolle war sowohl sie als auch die Serie berühmt geworden. Nach dem Aus der Seifenoper arbeitete sie als Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin. Von ihrem alten Leben hat die Darstellerin jetzt aber genug: Miriam setzt ihre Schauspielkarriere bei Unter uns fort.

"Als die Anfrage für die Rolle kam, habe ich lange überlegt, was ich möchte. Aber das fühlte sich so gut und stimmig an, dass ich zugesagt habe", erklärt sie gegenüber Bild. Sie habe wieder richtig Lust auf das regelmäßige Drehen. "Ich lass’ mich jetzt erst einmal darauf ein und schaue, wie sich das Ganze entwickelt. In mein zweites Leben als Psychologin kann ich ja immer wieder zurückkehren", zeigt sich Miriam zuversichtlich.

Über ihre Rolle am Set von "Unter uns" ist auch schon einiges bekannt. Die Blondine spielt die Geschäftsfrau Patrizia Neumann-Goldberg, die Besitzerin einer großen Hotelkette ist. Sie erfährt, dass ihre tot geglaubte Tochter Stella (Bettine Langehein) noch lebt. Ab dem 25. Oktober können Fans Miriams Geschichte verfolgen.

Anzeige

RTL / Sebastian Meyer Miriam Lahnstein, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Miriam Lahnstein, TV-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Miriam Lahnstein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de