Wird es für die Fans der Serien etwa keine guten Neuigkeiten geben? Sowohl das Reboot der beliebten ARD-Sendung Verbotene Liebe mit Frederik Götz (32) und Sina Zadra als auch der GZSZ-Ableger Sunny – Wer bist Du wirklich? mit Valentina Pahde (26) starteten im vergangenen Herbst auf der Streaming-Plattform TVNow. Beide Serien konnten die Fans vor allem mit ihren wilden Sexszenen überzeugen – doch hat das ausgereicht? Denn angeblich steht die Zukunft der beiden TVNow-Originale noch in den Sternen...

Das bestätigte nun DWDL.de unter Berufung auf Mediensprecher von RTL. Demnach habe man noch nicht darüber entscheiden können, ob die Dramen eine Fortsetzung bekämen. Beide Formate waren für ein eher junges Publikum gedacht – ob aber genügend Zuschauer in der gewünschten Altersgruppe auf die Sendungen klickten und diese guckten, ist nicht bekannt. Die einmalige TV-Ausstrahlung von "Sunny" enttäuschte jedoch: Gerade einmal knappe 10 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten damals ein.

Doch vor allem bei dem Format mit der Fotografiestudentin Sunny sind am Ende der Staffel einige Fragen offen geblieben. In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 3. Februar 2021, 14:50) gaben schließlich 75,1 Prozent der Leser an, dass viele Handlungsstränge unschlüssig gewesen seien. Ob es noch Antworten auf diese Fragen geben wird?

TVNOW / Sebastian Geyer Der Cast von "Sunny – wer bist Du wirklich?"

TVNOW / Stefan Behrens Josefin (Sina Zadra) und Alexander (Frederik Götz)

TVNOW / Sebastian Geyer Felix Lampert und Valentina Pahde in "Sunny – wer bist du wirklich?"

