Eva Amurri (35) hat ein aufreibendes Jahr hinter sich! Die US-amerikanische Schauspielerin trennte sich Ende 2019 von ihrem langjährigen Ehemann Kyle Martino (39). Während des Scheidungstrubels im Frühjahr 2020 kam das dritte gemeinsame Kind auf die Welt. Doch die "Californication"-Darstellerin kann sich nicht nur über Familienzuwachs freuen, sondern auch über eine neue Liebe: Eva machte jetzt ihre Beziehung publik und stellte ihren neuen Freund vor!

"Ich bin überglücklich, euch mitzuteilen, dass ich einen wunderbaren Partner in meinem Leben habe!", teilte Eva auf ihrem Blog "Happily Eva After" mit und verschaffte ihren Fans einen Eindruck von ihrem Freund: "Sein Name ist Ian. Er ist superliebevoll, kreativ, gut aussehend und lustig – und wir haben eine Menge gemeinsam." Der neue Mann an ihrer Seite sei Koch und stehe – im Gegensatz zu ihr – nicht in der Öffentlichkeit. Deshalb wolle sie erst mal kein Foto ihres Liebsten in den sozialen Medien teilen.

Eva lernte Ian während eines Besuchs in dessen Restaurant kennen. Dort seien sie ins Gespräch gekommen, weil ihre Begleitung den Gourmet noch aus der Schulzeit gekannt habe. "Wir kamen ins Plaudern und hatten sofort eine Verbindung", rief sie sich in Erinnerung.

Getty Images Eva Amurri im April 2016 in New York City

Getty Images Eva Amurri 2019

Getty Images Eva Amurri Martino bei der Dress For Success Live Vibrantly Gala 2019

