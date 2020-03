Endlich hat Eva Amurri Martino (34) einen Grund zur Freude! Die letzten Wochen waren für die Schauspielerin alles andere als leicht: Im November trennte sich die 34-Jährige von ihrem Mann Kyle Martino – ein Schock für ihre Community, denn: Erst zwei Monate zuvor hatte Eva verkündet, dass sie und der einstige Fußballer bereits ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Jetzt gipfelte das Hin und Her aber in einer süßen Nachricht: Ihr Baby ist auf der Welt!

Die frohe Botschaft teilte die frischgebackene Mutter in dem wöchentlichen Newsletter ihrer Webseite Happily Eva After mit: "Er kam sicher und süß am 13. März um 15:58 Uhr zu Hause an, wog 3.487 Kilogramm und war 53 Zentimeter groß. Unsere Herzen sind so erfüllt", gab die überglückliche Dreifach-Mama bekannt. Ob sie mit "Herzen" auch das des Kindsvaters meint, ist unklar.

Immerhin hatte Eva kurz vor der Entbindung versichert, ihren Ex nicht im Kreißsaal dabei haben zu wollen: Sie glaubte, sich in seiner Anwesenheit vermutlich nicht wohlfühlen zu können. Stattdessen setzte sie auf die Gesellschaft von Hebammen und Freundinnen. Ob Eva den Plan so durchgezogen hat, verrät die Bloggerin sicherlich im nächsten Post.

Getty Images Kyle Martino und Eva Amurri Martino 2019 in New York

Instagram / thehappilyeva Schwangere Eva Amurri Martino mit ihrem Mann Kyle und den Kindern Marlowe und Major, September 2018

Getty Images Eva Amurri Martino bei der Dress For Success Live Vibrantly Gala 2019



