"Kann es kaum erwarten": Eva Amurri und ihr Ian sind verlobt

Eva Amurri Martino (37) hat "Ja" gesagt! 2019 beendete die US-Schauspielerin ihre Ehe mit Kyle Martino (42). Mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder. 2021 folgte dann eine schöne Nachricht: Eva hat einen neuen Partner. Auf ihrem eigenen Blog stellt sie ihren Liebsten Ian Hock vor. Jetzt scheint er Nägel mit Köpfen gemacht zu haben: Eva verkündet stolz, dass sich die beiden verlobt haben!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt Eva ein Bild, auf dem sie strahlend ihren Verlobungsring in die Kamera hält. "Wer uns kennt, weiß, wie viel uns dieser Moment bedeutet. Wir sind so glücklich. Ich kann es kaum erwarten, den Rest unserer Tage mit dir zu verbringen", schwärmt die Tochter von Hollywoodstar Susan Sarandon (76). Und Ian hat sich für den Antrag wohl den romantischsten Ort der Welt ausgesucht, denn er stellte seiner Liebsten in der französischen Hauptstadt Paris die wichtige Frage.

Ebenso romantisch wie die Verlobung schien auch das Kennenlernen von Eva und Ian gewesen zu sein. Die beiden trafen sich über gemeinsame Freunde und verstanden sich auf Anhieb. "Wir kamen ins Gespräch und waren sofort Feuer und Flamme. Ich fand ihn süß und konnte mich gut mit ihm unterhalten", erinnerte sich die 37-Jährige. Danach haben sie dann wochenlang miteinander gechattet.

Instagram / thehappilyeva Ian Hock und Eva Amurri Martino in Paris 2023

Getty Images Eva Amurri im April 2016 in New York City

Instagram / thehappilyeva Eva Amurri Martino und Ian Hock im Februar 2023

