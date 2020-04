Eva Amurri Martino (35) gewährt ihren Fans äußerst private Einblicke! Mitte März brachte die Schauspielerin ihr drittes Kind zur Welt. Söhnchen Mateo ist der ganze Stolz der US-Amerikanerin. Seitdem veröffentlicht die Beauty regelmäßig Schnappschüsse vom Alltag mit ihrer kleinen Rasselbande im Netz. Mit einer Galerie dürfte die "Charlie Banks"-Darstellerin ihre Community jetzt aber besonders überrascht haben: Eva teilte Bilder von ihrer Hausgeburt!

Mit einem strahlenden Lachen hält Eva ihr kleines Wunder nach der Entbindung in den eigenen vier Wänden in ihren Armen. Neben der Freude ist der frischgebackenen dreifachen Mutter auch die Erleichterung auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf Instagram ins Gesicht geschrieben. Mit geschlossenen Augen genießt die 35-Jährige die Nähe zu ihrem Neugeborenen, das sie liebevoll und schützend an ihre Brust hält.

Zu dem besonderen Moment der Hausgeburt hat Eva auch einen Bericht verfasst, den sie vor wenigen Tagen auf ihrem Blog veröffentlichte. Offenbar möchte die TV-Bekanntheit die Entbindung zu Hause nicht missen. "Mit tiefster Dankbarkeit und Liebe für meinen Sohn und diese schöne Erfahrung, die er mir geschenkt hat" habe sie den Text verfasst, wie Eva ihren Anhängern mitteilt.

Instagram / thehappilyeva Eva Amurri Martino kurz nach der Entbindung, März 2020

Instagram / thehappilyeva Eva Amurri Martinos Sohn Mateo

Getty Images Eva Amurri Martino im Mai 2019



