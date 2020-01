Hinter Eva Amurri (34) liegen ein paar nervenaufreibende Monate – und auch die kommenden werden wohl nicht einfach! Im vergangenen September hatten die "Californication"-Darstellerin und ihr Mann Kyle Martino verkündet, dass sie nach einer Fehlgeburt im Jahr 2015 ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Doch schon im November zerbrach die Familien-Idylle: Das einstige Traumpaar gab nach acht Jahren Ehe seine Trennung bekannt. Nun offenbarte Eva: Mitten in der Schwangerschaft eine Scheidung durchzumachen, bringt sie ganz schön an ihre Grenzen.

Am Mittwoch erklärte die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story, warum sie in letzter Zeit so inaktiv auf der Plattform gewesen ist. "Es ist gerade einfach eine furchtbar stressige Zeit. Wir stecken mitten im Scheidungsprozess und erleben den bürokratischen Horror, der damit einhergeht", schilderte Eva – und gab dann einen kleinen Einblick: "Zuletzt habe ich etliche offizielle Dokumente auf meinen Mädchennamen umändern lassen, das hat ewig gedauert." Dass sie dafür rund 20 fremden Menschen erklären musste, dass sie sich gerade scheiden lässt, habe "auch nicht wirklich Spaß gemacht."

Als wäre all das nicht genug, muss Eva sich jetzt auch noch Gedanken um ihre Gesundheit machen – und um die ihres Säuglings: "Mein erster Test auf Schwangerschaftsdiabetes ist tatsächlich positiv ausgefallen, das war ein Riesenschock für mich." Vor allem, da sie bei ihren ersten beiden Kindern nicht an der Glukosetoleranzstörung gelitten habe. "Allein die Vorstellung, dass ich tatsächlich Schwangerschaftsdiabetes haben könnte, überfordert mich total", gab Eva zu.

Theo Wargo/Getty Images for BAM Kyle Martino und Noch-Ehefrau Eva Amurri im Mai 2019

Instagram / thehappilyeva Eva Amurri Martino, Kyle Martino und ihre Kids

Getty Images Eva Amurri Martino bei der Dress For Success Live Vibrantly Gala 2019

