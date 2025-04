Nach Shitstorm: Eva Amurri ließ sich die Brüste verkleinern

Eva Amurri Martino (40), Tochter von Hollywood-Ikone Susan Sarandon (78), hat Anfang April 2025 einen großen und sehr persönlichen Schritt gewagt: Die 40-Jährige ließ sich in den USA in Begleitung ihres Ehemanns Ian Hock die Brüste verkleinern und straffen. Anlass für diesen Schritt war laut Eva unter anderem der massive Shitstorm, der ihr nach der Veröffentlichung ihrer Hochzeitsfotos im Sommer 2024 auf Instagram entgegenschlug. Zahlreiche Nutzer kritisierten ihr weißes Hochzeitskleid als zu weit ausgeschnitten und ihre Brüste als unförmig: "Warum hat der Fotograf die Dinger nicht wenigstens ein bisschen nachbearbeitet?", schrieb etwa ein User spöttisch. Eva, bekannt als Lifestyle-Bloggerin und Schauspielerin, setzte sich damals offen zur Wehr, ließ sich aber nun Monate später offenbar doch dazu hinreißen, ihren Kritikern Glauben zu schenken.

Gegenüber People erklärte Eva, dass sie die Reaktionen im Netz nachhaltig getroffen hätten und dadurch "alte Wunden aufgerissen" wurden. Tatsächlich habe sie bereits seit fast zwanzig Jahren mit dem Gedanken gespielt, eine Brustverkleinerung vornehmen zu lassen, doch erst die öffentlichen Kommentare hätten ihr den letzten Anstoß gegeben. Ihre Operation dokumentierte sie ehrlich auf Instagram: In einem bewegenden Video zeigte Eva stolz eine "Bye-bye, Brüste"-Torte und gestand, wie nervös sie vor ihrem ersten Eingriff und vor der Vollnarkose war. In einem weiteren Post berichtete sie inzwischen von der erfolgreichen OP und ihrem Genesungsprozess, aber auch von ihrer neuen Perspektive auf Selbstwert und der Freude, sich endlich einen langgehegten Wunsch erfüllt zu haben.

Als Promi-Tochter schien Evas Weg ins Rampenlicht von klein auf vorgezeichnet: Schon 1992 stand sie in der Politsatire "Bob Roberts" vor der Kamera, später folgten unter anderem Rollen im Spielfilm "Dead Man Walking" und der Serie "Californication". Auch in der beliebten Sitcom Friends war sie 2001 als sexy College-Mitbewohnerin von Joey zu sehen – ein Gastauftritt, der für Aufsehen sorgte. Mit ihrem Blog "Happily Eva After" schuf sie sich schließlich eine ganz eigene Bühne: Hier und auf Social Media spricht sie unverstellt über Muttersein, Beziehungen und das Chaos des Alltags, ließ ihre Fans aber auch an ihrer Märchenhochzeit mit Ian im vergangenen Jahr teilhaben. Heute ist sie dreifache Mutter, Social-Media-Profi und kreativer Kopf mit Business-Instinkt – und beweist, dass man Hollywood und Hausaufgabenhefte durchaus unter einen Hut bringen kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / thehappilyeva Eva Amurri Martino und Ian Hock im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Amurri Martino bei der Dress For Success Live Vibrantly Gala 2019

Anzeige Anzeige