Eva Amurri Martino (34) verbannt ihren Ex-Mann aus dem Kreißsaal. Im vergangenen November hatte die Schauspielerin die Trennung von Kyle Martino bekannt gegeben. Die Nachricht kam für viele Fans überraschend, denn gerade mal zwei Monate vorher hatte Eva verkündet, dass sie mit dem ehemaligen Fußballstar ihr drittes Kind erwartet. Jetzt steht sie kurz vor der Entbindung und ist sich sicher: Kyle darf bei der Geburt nicht dabei sein.

Für die 34-Jährige wird die Geburt diesmal eine andere Erfahrung. "Unsere Beziehung hat sich völlig verändert, da wir kein Paar mehr sind", schrieb sie in ihrem Blog Happily Eva After. Um wirklich loslassen zu können, sei es für sie wichtig, dass sie sich in ihrem Körper und mit ihrer Unterstützung während der Entbindung wohlfühle.

Stattdessen habe sich Eva dazu entschieden, sich im Kreißsaal mit "weiblicher Energie zu umgeben." Sie habe erkannt, dass diese ihr das Wohlbefinden garantieren werde. "Ich habe mich dafür entschieden, meine Hebammen und einige unglaubliche Freundinnen zu haben - die alle auch Mamas sind", erklärte sie weiter. Außerdem werden ihre Kinder vor Ort sein.

