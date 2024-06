"Märchenhochzeit": Eva Amurri hat ihren Ian Hock geheiratet!

Eva Amurri (39) hat sich getraut. Wie Fotos, die People vorliegen, zeigen, hat die Tochter von Susan Sarandon (77) geheiratet. In einer intimen Trauung vor nur rund 40 Gästen gaben sich die Schauspielerin und ihr Partner Ian Hock am Samstag das Jawort. Die Braut trug an ihrem besonderen Tag ein weißes Korsettkleid mit einem ausladenden Schleier. Gegenüber dem Magazin verrät sie: "Ich wollte mich sexy, aber elegant fühlen, und ich denke, das Kleid schafft die perfekte Balance." Ihr Angetrauter überzeugte in einem schicken schwarzen Anzug, zu dem er eine hellblaue Krawatte kombinierte.

Für Eva ist die Hochzeit mit dem Koch schon ihre zweite Ehe. Gemeinsam mit Kyle Martino (43) hat die Rothaarige auch schon zwei Kinder, die ein wichtiger Teil der Feier waren. "Wir wollten die Kinder genauso in den Mittelpunkt stellen wie uns selbst. [...] Alles, was wir wirklich brauchten, war die wunderschöne Atmosphäre, unsere Liebsten und eine köstliche Party!", schwärmt die "Der Chaos-Dad"-Darstellerin von ihrer "Märchenhochzeit". Mit dabei waren natürlich auch Mama Susan und ihr Ex-Partner Tim Robbins (65).

Eva und Ian gehen schon seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Im Frühjahr des vergangenen Jahres gab die Promi-Tochter dann ihre Verlobung bekannt. Auf Instagram teilte sie ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Beau in die Kamera strahlte. Stolz zeigte sie darauf ihren funkelnden Diamantring in die Kamera. Dazu schrieb die heute 39-Jährige: "Wer uns kennt, weiß, wie viel uns dieser Moment bedeutet. Wir sind so glücklich. Ich kann es kaum erwarten, den Rest unserer Tage mit dir zu verbringen."

Michael Buckner/Getty Images Eva Amurri und Susan Sarandon bei der Fashion Week in New York

Eva Amurri bei der Movies for Grownups Awards Gala in Berverly Hills 2014

