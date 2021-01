Ania Niedieck (37) schwelgt in Erinnerungen! Die Schauspielerin mimt in der erfolgreichen Vorabendserie Alles was zählt seit über zehn Jahren die Luxus-Lady Isabelle Reichenbach – und die hat eine verdammt lange Liste verflossener Liebhaber. Sie trat bereits mehrfach vor den Traualtar und ließ sich ebenso oft wieder scheiden. Ania selbst hingegen ist seit 2015 glücklich verheiratet. An die Hochzeit denkt sie nur allzu gern zurück.

"Es war der schönste Tag in meinem Leben! Es hat einfach alles gestimmt", erinnerte sie sich nun im Interview mit der Agentur PicturePuzzle Medien zurück. Ihr Mann Chris und sie hätten standesamtlich in ihrer Heimat Mettmann geheiratet. Eigentlich sei im Anschluss nur eine kleine Feier im Garten geplant gewesen. "Doch dann haben uns unsere engsten Freunde überrascht und eine Mega-Sause für uns organisiert", erzählte Ania. Zwei Monate später hätten sie dann noch eine zweite größere Hochzeit gefeiert.

Damals war die heute 37-Jährige mit ihrer ersten Tochter Charlotte schwanger. Mittlerweile ist sie stolze Mutter von zwei kleinen Mädchen. Der Weg zum Familienglück war aber alles andere als leicht für die Blondine: Sie hatte bis zur Geburt ihres zweiten Kindes insgesamt vier Fehlgeburten erlitten.

TVNOW / Kai Schulz Isabelle (Ania Niedieck) bei "Alles was zählt"

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck und ihr Mann Chris im Februar 2020

Instagram / ania_niedieck Ania und Chris Niedieck mit ihrer gemeinsamen Tochter

