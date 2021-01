Gerd Erdmann legte bei Claudias House of Love einen eher mäßigen Start hin. Der Vater der Germany's next Topmodel-Bekanntheit Fiona Erdmann (32) ist einer von zehn Männern, die in der Kuppelshow um das Herz von Luxus-Lady Claudia Obert (59) buhlen. Zum Einzug in das Flirt-Domizil erscheint der Bildhauer nicht mit leeren Händen. Er hat ein besonderes Präsent für Claudia dabei – das stößt allerdings auf wenig Begeisterung.

In der ersten Folge, die nun auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar ist, packt die 59-Jährige das Geschenk aus und findet einen Penis aus Feuerstein vor. Laut Gerd soll der als Briefbeschwerer dienen. "Oh Gott", ist Claudias erste Reaktion – und der Ausruf ist in diesem Fall nicht positiv gemeint. "Das war ja auch nur so die Eichel. Sowas törnt mich dann eher ab", lästert sie im Einzelinterview. Gerd gibt sie ebenfalls zu verstehen, dass er sie in dieser Hinsicht wohl falsch eingeschätzt hatte.

Dem Male-Model entgeht aber im weiteren Verlauf der Einzugsfolge nicht, dass die Überraschungen der anderen Männer deutlich besser bei der Hamburgerin ankommen – zum Beispiel eine Leder-Peitsche. Als er sich erkundigt, warum sie sein Präsent ins Bad verbannt habe, meint sie nur trocken, dass es ihr zu "platt" war. Im Gespräch mit einem ihrer anderen Liebesanwärter erklärt sie schließlich: "Es war zu klein." Alle brechen in schallendes Gelächter aus – außer Gerd. Der sitzt bedröppelt daneben.

"Claudias House of Love" – immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

© Joyn Claudia Obert und Gerd Erdmann bei "Claudias House of Love"

© Joyn Gerd Erdmann und Claudia Obert in Folge eins von "Claudias House of Love"

© Joyn Claudia Obert mit ihren Kandidaten bei "Claudias House of Love"

