Diese Männer möchten Claudia Oberts (59) Herz erobern! In Realityshows wie Promis unter Palmen oder Promi Big Brother hatte die Modeunternehmerin schon öfter über ihre Abenteuer mit Liebhabern gesprochen. Nun ist sie allerdings auf der Suche nach einem festen Partner – den sie im Rahmen ihrer eigenen Datingshow "Claudias House of Love" finden will. Jetzt stehen die zehn Kandidaten fest, die um Claudias Herz kämpfen werden: Zwei von ihnen sind sogar bekannte Gesichter!

Wie Bild berichtet, möchte unter anderem Gerd Erdmann – der Vater der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (32) – Claudia kennenlernen. "Fiona und meine anderen Töchter finden das ganz witzig, dass ich bei 'Claudias House of Love' mitmache", erklärt der Neunkirchner. Doch der 72-Jährige ist nicht der Einzige, der einigen Zuschauern bekannt vorkommen dürfte: Der 24-jährige Mario Kleinermanns war 2019 in dem Kuppelformat Paradise Hotel zu sehen. Der Kölner möchte in der Sendung herausfinden, was in der 59-Jährigen steckt: "Ich habe kein Faible für ältere Frauen. Aber oftmals komme ich damit besser klar. Ältere Frauen haben mehr Verständnis dafür, dass jeder sein Leben hat."

Gerd und Mario müssen sich jedoch harter Konkurrenz stellen. Immerhin wollen auch der 32-jährige Aytunc aus Lindlar, der 44-jährige Claude aus Regensburg, der Berliner Didi, der Wahlmallorquiner Kai, der 35-jährige Thomas Mario, der 56-jährige Gastronom Toni sowie der Norderstedter Torsten Claudia für sich gewinnen. Nikolai aus München ist mit 74 Jahren der älteste Kandidat der Truppe.

"Claudias House of Love" ab 7. Januar 2021 bei Joyn PLUS+ (Start mit einer Doppelfolge, die weiteren sechs Folgen laufen immer donnerstags).

© Joyn Gerd Erdmann, Kandidat bei "Claudias House of Love"

© Joyn Mario Kleinermanns, "Claudias House of Love"-Teilnehmer

© Joyn Aytunc, Kandidat bei "Claudias House of Love"

© Joyn Claude, Kandidat bei "Claudias House of Love"

© Joyn Toni, "Claudias House of Love"-Teilnehmer

© Joyn Thomas Mario, "Claudias House of Love"-Teilnehmer

© Joyn Didi, Kandidat bei "Claudias House of Love"

© Joyn Kai, Kandidat bei "Claudias House of Love"

© Joyn Torsten, Kandidat bei "Claudias House of Love"

© Joyn Nikolai, "Claudias House of Love"-Teilnehmer

