Kat Graham (31) hat sich von ihrer Mähne verabschiedet! Die Schauspielerin verzückt schon seit 2009 ihre Fangemeinde mit wechselnden Styles. Mit langen, welligen Haaren feierte sie den Durchbruch als Hexe Bonnie Bennett in der Serie Vampire Diaries. Zwischenzeitlich trug Kat auch mal eine wilde Lockenpracht oder einen glatten Longbob. So kurz wie jetzt war das Haar der gebürtigen Schweizerin allerdings noch nie!

Am Mittwoch präsentierte Kat ihren Fans auf Facebook den neuen Look und die waren gleich begeistert: "Ich liebe deinen neuen Haarschnitt!" oder "Deine Haare sehen toll aus", schwärmten ihre Follower unter dem neuen Schnappschuss. Aus den zuletzt eher längeren Haaren wurde gleich zu Beginn des neuen Jahres also eine ziemlich drastische Kurzhaarfrisur inklusive fransigem Pony. Der Serienstar freute sich über das positive Feedback: "Vielen Dank für eure tollen Kommentare! Ich sende euch ganz viel Liebe!", ging Kat auf die zahlreichen Komplimente ein.

Doch nicht nur als Schauspielerin konnte sich Kat einen Namen machen – auch als Songschreiberin ist sie aktiv und feierte bereits Erfolge. Unter anderem schrieb sie Tracks für Megastars wie Will.i.am (45) oder den Rapper Nelly (46). Vor mittlerweile drei Jahren erschien ihr erstes eigenes Album "Love Music Funk Magic", an dem sie nicht nur mitgeschrieben, sondern es auch mitproduziert hat. Auch wenn sie zuletzt Tanzvideos von sich auf Instagram postete, war sie zuletzt in dem Weihnachts-Netflix-Streifen "Alles Gute kommt von oben" an der Seite von Alexander Ludwig (28) in der Hauptrolle zu sehen.

