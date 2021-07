An diesem Abend strahlte ein Star heller als der nächste. Es ist die wohl glamouröseste Nacht während der alljährlichen Filmfestspiele in Cannes: die amfAR Gala. Bei dem Event in Südfrankreich ist nicht nur die Gästeliste hochkarätig, sondern auch die Mode ist vom Allerfeinsten. Denn für die Veranstaltung der Extraklasse putzten sich die geladenen Promis ordentlich heraus und zeigten sich im besten Zwirn, den ihr Kleiderschrank zu bieten hat. Das sind wohl die denkwürdigsten Looks der amfAR Gala 2021.

Eine der anwesenden Hollywood-Ladys, die einen sagenhaften Auftritt hinlegte, war Rachel Brosnahan (30). Die "The Marvelous Mrs. Maisel"-Darstellerin trug eine pfirsichfarbene Ballrobe, die sie wie eine waschechte Prinzessin aussehen ließ. Auch Nina Dobrev (32) beehrte das Event. Die Schauspielerin entschied sich allerdings im Gegensatz zu Rachel eher für eine sexy Aufmachung und bewies dabei, wie schier endlos lang ihre Beine sind. Ihre einstige Vampire Diaries-Kollegin Kat Graham (31) war offenbar ebenfalls dafür, etwas mehr Haut zu zeigen. So flanierte sie in einem funkelnden kurzen Mini-Dress über den roten Teppich.

Neben den schick gekleideten Damen gab es auch einige Herren der Schöpfung, die es schafften, dass sich zahllose Köpfe nach ihnen umdrehten – wie es etwa bei Orlando Bloom (44), Lucas Bravo und Spike Lee (64) der Fall war. Während die beiden Schauspieler einen klassischen Look wählten, hatte der Filmemacher weitaus mehr Mut, Farbe zu bekennen. Er trug ein knallgelbes Jackett mit grünem Blumenmuster, das er mit einer blauen Hose kombinierte.

Aber der wohl erinnerungswürdigste Moment der diesjährigen amfAR Gala geht an Bella Thorne (23) und ihren Freund Benjamin Mascolo (28). Das Pärchen tauchte zusammen auf dem Red Carpet auf und turtelte dort, was das Zeug hält. Das Highlight am Outfit des Ex-Disney-Stars: eine Choker-Halskette mit dem Namen seines Freundes.

