Patrick Lindner (60) vermisst seine verstorbene Mama! 2016 musste der Schlagersänger diesen schweren Schicksalsschlag verkraften: Nachdem der "Weil du mich liebst"-Interpret seine Mutter Hedwig Raab jahrelang selbst gepflegt hatte, erlag sie schließlich den Folgen ihrer Demenzerkrankung. Sie wurde 89 Jahre alt. Fünf Jahre ist dieses traurige Ereignis nun schon her. Anlässlich ihres Todestages widmete Patrick seiner Mutter einen rührenden Post.

"Heute jährt sich der Tag zum fünften Mal, an dem wir dich gehen lassen mussten", schreibt der Künstler zu dem Foto von sich und Hedwig, das er auf Instagram mit seinen Fans teilte. Darauf legt Patrick ihr liebevoll seine Hand auf den Arm, während beide in die Kamera strahlen. "Wir denken jeden Tag an dich, liebe Mami", kommentiert Patrick das Bild mit liebevollen Worten weiter. Neben die Zeilen setzt er die Hashtags #missyou (zu Deutsch: "Ich vermisse dich") und #danke.

Doch der Tod seiner Mutter war nicht der einzige harte Moment, den der 60-Jährige durchleben musste. In einem Interview im Jahr 1999 machte er seine Homosexualität öffentlich – und musste danach viele Hasskommentare ertragen. Heute lebt er glücklich mit seinem Ehemann und Manager Peter Schäfer in München. Das Paar hat zwei Kinder.

Getty Images Patrick Lindner, Schlagersänger

Getty Images Schlagersänger Patrick Lindner beim "Sommer-Hit-Festival" im ZDF in Berlin, 2007

Getty Images Patrick Lindner mit Ehemann Peter Schäfer

