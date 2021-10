Starauflauf bei "Let the music play – Das Hit Quiz": Jetzt stellen auch die Musikprofis ihr Wissen unter Beweis! Die von Amiaz Habtu (44) moderierte Rateshow startete am 1. August dieses Jahres im Vorabendprogramm auf Sat.1. Doch jetzt darf sich die Sendung über einen Platz in der Primetime freuen. Am 19. November wird das große Promi Special ausgestrahlt. Promiflash verrät euch, auf welche Stars ihr gespannt sein dürft!

Diese vier Rate-Duos werden antreten im Kampf um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird: Sängerin Jeanette Biedermann (41) und der ehemalige The Masked Singer-Gewinner Tom Beck (43). Die Moderatorin Aminata Belli und Sänger Patrick Lindner (61). Des Weiteren sind auch Comedian Bürger Lars Dietrich (48), "Flugzeuge im Bauch"-Interpret Oli P. (43), The Voice Kids-Moderatorin Melissa Khalaj (32) und Sänger Gil Ofarim (39) mit dabei.

In Spielen wie "Song Buzzer", "Video killed the Radio Star" oder auch "Rückwärts singen" müssen die Promi-Teams zeigen, wie gut sie sich mit Musik auskennen und wer von ihnen als schnellstes das Lied errät. Denn nur wer die meisten Hits erkennt, hat am Ende auch die Chance, das Preisgeld zu gewinnen.

ActionPress Jeanette Biedermann vor der Verleihung der "Goldenen Henne"

Getty Images Tom Beck, Schauspieler

Getty Images Oli P. im Juni 2018 in Köln

